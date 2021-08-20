«Ювентус» и «Барселоны» продолжают искать различные способы усилить состав и уладить все имеющееся проблемы. Чтобы убить двух зайцев одним выстрелом, клубы могут обменяться игроками.

В Каталонию может отправиться Уэстон Маккенни, а в обратном направлении прилетит Миралем Пьянич, подписание которого до сих пор «Ювентус» не в силах осуществить. Дело в том, что для трансфера боснийца итальянцам необходимо отпустить Аарона Рэмзи, покупатель на которого пока не найден. В таком случае, руководство готово расстаться с другим полузащитником, а именно с Маккени, сообщает Diario Sport.

«Барселоне» же необходимо избавиться от Пьянича, чтобы зарегистрировать Серхио Агуэро. К слову, недавно появилась информация, что к 31-летнему футболисту проявляет интерес «Фиорентина».