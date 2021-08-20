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Италия. Серия А

«Ювентус» и «Барселона» могут обменяться игроками слухи

20 Августа 2021 • 12:39 Комментировать (1)
Удинезе
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Ювентус
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22.08 19:30
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«Ювентус» и «Барселоны» продолжают искать различные способы усилить состав и уладить все имеющееся проблемы. Чтобы убить двух зайцев одним выстрелом, клубы могут обменяться игроками.

В Каталонию может отправиться Уэстон Маккенни, а в обратном направлении прилетит Миралем Пьянич, подписание которого до сих пор «Ювентус» не в силах осуществить. Дело в том, что для трансфера боснийца итальянцам необходимо отпустить Аарона Рэмзи, покупатель на которого пока не найден. В таком случае, руководство готово расстаться с другим полузащитником, а именно с Маккени, сообщает Diario Sport.

«Барселоне» же необходимо избавиться от Пьянича, чтобы зарегистрировать Серхио Агуэро.  К слову, недавно появилась информация, что к 31-летнему футболисту проявляет интерес «Фиорентина».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Миралем Пьянич Уэстон Маккенни Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Juventissimo
20 Августа 2021 в 12:51
Идиотизм, если это окажется правдой.
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