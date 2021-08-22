Готти – о матче с «Ювентусом»: «Удинезе» может играть в хороший футбол»

Главный тренер «Удинезе» Лука Готти прокомментировал игру своих подопечных в матче с туринским «Ювентусом» в первом туре итальянской Серии А.

«Первый тайм в нашем исполнении был не так уж и плох. Мы пропустили гол с первого же удара в створ. Всё же, лучшие свои моменты «Ювентус» создавал во второй половине игры», - сказал наставник в интервью DAZN.

«Мы можем играть в хороший футбол, думаю, мы подарили замечательные эмоции нашим фанатам», - добавил Готти.

«Удинезе» сумел свести поединок с «Ювентусом» на ничейный результат (2:2). После первой половины встречи подопечные Готти «горели» 0:2.