Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Италия. Серия А

«Ювентус» в шаге от подписания Локателли

28 Июля 2021 • 14:28 Комментировать
Удинезе
...
Ювентус
6.60 3.95 1.55
22.08 19:30
1000 рублей бесплатная ставка

Мануэль Локателли уже в ближайшие дни может официально перебраться в самый титулованный клуб Италии 21-го века – «Ювентус».

По информации Corriere dello Sport, игрок «Сассуоло» одной ногой уже в составе туринцев. Предполагается, что в четверг, 29 июля, стороны закроют сделку. «Бьянконери» готовы заплатить за новоиспечённого чемпиона Европы 35 миллионов евро, тогда как середняк Серии А хочет выручить на 5 млн больше.

Отметим, что сам 23-летний центрхав нынче пребывает в заслуженном отпуске после изнурительного сезона 2020/2021.

В прошлой кампании Серии А Мануэль Локателли провёл за свою команду 34 поединка, записав на свой счёт 4 гола и 3 результативных паса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сассуоло Мануэль Локателли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июля
17:27 · Германия. Бундеслига
Брандт опроверг слухи о переезде в Италию
16:40 · Италия. Серия А
«Сассуоло» хочет пригласить Рафинью слухи
16:34 · Италия. Серия А
Эриксен вернется в «Интер» на следующей неделе
16:17 · Италия. Серия А
Эрнани перейдёт в «Дженоа» слухи
16:10 · Италия. Серия А
«Милан» требует за Хёуге 12 миллионов слухи
15:39 · Италия. Серия А
«Аталанта» сделала запрос по Берарди
15:02 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» может подписать Рэмзи
14:59 · Италия. Серия А
Квальярелла: «Не уверен, что это мой последний сезон»
14:46 · Италия. Серия А
Ибрагимович приступит к беговым упражнениям на следующей неделе
14:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» в шаге от подписания Локателли
12:47 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» отказал очередному топ-клубу в трансфере Кьезы
11:29 · Италия. Серия А
Моуринью хочет пригласить в «Рому» украинского нападающего
11:18 · Италия. Серия А
Президент «Ювентуса» высказался о будущем Кьеллини
10:59 · Англия. Премьер-лига
«Интер» не отпустил Лукаку в «Челси» за 130 млн евро
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» интересуется защитниками «Ливерпуля» и «Челси»
Все новости