«Ювентус» в шаге от подписания Локателли

Мануэль Локателли уже в ближайшие дни может официально перебраться в самый титулованный клуб Италии 21-го века – «Ювентус».

По информации Corriere dello Sport, игрок «Сассуоло» одной ногой уже в составе туринцев. Предполагается, что в четверг, 29 июля, стороны закроют сделку. «Бьянконери» готовы заплатить за новоиспечённого чемпиона Европы 35 миллионов евро, тогда как середняк Серии А хочет выручить на 5 млн больше.

Отметим, что сам 23-летний центрхав нынче пребывает в заслуженном отпуске после изнурительного сезона 2020/2021.

В прошлой кампании Серии А Мануэль Локателли провёл за свою команду 34 поединка, записав на свой счёт 4 гола и 3 результативных паса.