Три топ-клуба претендуют на Фримпонга, «Байер» запрашивает 40 млн евро

Правый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг по-прежнему интересен грандам.

В прошлом месяце в прессе регулярно появлялись слухи о возможном переходе нидерландца в различные клубы, но до чего-либо конкретного так и не дошло. По обновлённым сведениям Sky Sport News, интерес к 22-летнему футболисту сохраняют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». «Байер» запрашивает за Фримпонга порядка 40 млн евро без учёта бонусов, но официальных предложений по латералю пока не поступало.

Жереми Фримпонг принял участие в 48 матчах «фармацевтов» в минувшем сезоне, отметившись 9 голами и 11 ассистами.