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Три топ-клуба претендуют на Фримпонга, «Байер» запрашивает 40 млн евро

10 Июня 2023 • 03:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Фулхэм
окончен

Правый защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг по-прежнему интересен грандам.

В прошлом месяце в прессе регулярно появлялись слухи о возможном переходе нидерландца в различные клубы, но до чего-либо конкретного так и не дошло. По обновлённым сведениям Sky Sport News, интерес к 22-летнему футболисту сохраняют «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». «Байер» запрашивает за Фримпонга порядка 40 млн евро без учёта бонусов, но официальных предложений по латералю пока не поступало.

Жереми Фримпонг принял участие в 48 матчах «фармацевтов» в минувшем сезоне, отметившись 9 голами и 11 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Манчестер Юнайтед Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023 Байер
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