Каземиро – третий по результативности игрок «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро довольно неожиданно оказался среди самых результативных игроков команды.

Бразилец был приобретён «красными дьяволами» прошлым летом у мадридского «Реала». В дебютном сезоне в Англии опорный хавбек не только уверенно справляется с основными обязанностями, но и нередко напрямую участвует в голах – в его активе 13 результативных действий (семь голов и шесть голевых передач) в 49 матчах во всех турнирах.

Только Маркус Рэшфорд (41) и Бруну Фернандеш (27) отличались за команду Эрика тен Хага чаще. Позади Каземиро остались Антони Марсьяль и Кристиан Эриксен (по 12), а также бразилец Антони (11).