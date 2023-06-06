Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, нидерландский полузащитник будет рассматривать варианты на рынке в ближайшие недели, так как есть возможность его ухода из «Манчестер Юнайтед».

Романо добавил, что ван де Бек очень ценит клуб и тренеров, в частности Эрика тен Хага, но ему очень хочется получать регулярную игровую практику в следующем сезоне.

Также журналист отмечает, что ван де Бек полностью восстановился после долгосрочной травмы и будет готов к предсезонной подготовке.

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник провел на поле 10 матчей, в которых не отметился результативными действиями.