Гвардиола: «Манчестер Юнайтед» меня впечатлил в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался под впечатлением от игры «Манчестер Юнайтед» во вчерашнем поединке с «Челси» в Английской премьер-лиге. Напомним, «красные дьяволы» разгромили соперника со счётом 4:1 и гарантировали себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

«Манчестер Юнайтед» меня впечатлил в матче с «Челси». Нам нужно наилучшим образом подготовиться к финалу Кубка Англии. У меня есть план на финалы с «Манчестер Юнайтед» и «Интером», но подготовка к ним будет идти в разном ключе. Нам нужно быть осторожными», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.