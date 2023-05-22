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«Манчестер Юнайтед» не может выкупить Забитцера слухи

22 Мая 2023 • 22:39 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
28.05 18:30

«Манчестер Юнайтед» столкнулся с трудностями в своих попытках приобрести полузащитника Марселя Забитцера.

По последним данным, ожидается, что сделка может задержаться до лета, поскольку семья Глейзеров все еще не приняла окончательное решение по продаже клуба, что создает проблемы для главного тренера Эрика тен Хага и мешает его планам на трансферное окно, сообщает портал Goal.

Согласно информации Sky Sports Germany, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в выкупе австрийского полузащитника после успешной аренды на «Олд Траффорд». Однако текущий процесс продажи клуба замедлил переговоры с «Баварией», и они будут возобновлены только после разрешения этого вопроса.

Стоимость Забитцера, по оценке «Баварии», составляет 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Марсель Забитцер
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ФУЛХЭМ
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