Рэшфорд – первый за 13 лет игрок «Манчестер Юнайтед», забивший 20 голов на «Олд Траффорде»

В четверг вечером Маркус Рэшфорд забил свой 30-й гол за «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне – он поразил ворота «Челси» в домашнем матче. Он завершился разгромом гостей из Лондона - 4:1.

Примечательно, что Рэшфорд стал не только первым игроком «МЮ» со времён Робина ван Перси, забившим 30 голов за сезон (об этом мы подробно писали тут), но и первым игроком своего клуба с сезона-2009/10, который забил 20 голов за сезон на «Олд Траффорде». Последним на данный момент игроком манкунианцев с таким сезонным достижением на домашней арене был Уэйн Руни, сообщает Opta Sports.

Напомним, что благодаря разгрому «Челси» «МЮ» гарантированно сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов.