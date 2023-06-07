Центральный защитник «Монако» Аксель Дисаси в скором времени может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Английский гранд почти согласовал условия сделки. Согласно сведениям L'Equipe, клубам ещё предстоит урегулировать некоторые детали трансфера, однако сам 25-летний футболист настроен перейти в «Манчестер Юнайтед».

Аксель Дисаси провёл 49 матчей за «Монако» во всех турнирах завершившейся кампании, шесть раз поразив чужие ворота и четырежды ассистировав товарищам по команде. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 25 млн евро. В активе центрбека три поединка в составе сборной Франции.