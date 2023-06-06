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«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативами Мин Джэ

06 Июня 2023 • 23:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Фулхэм
окончен

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает подписать центрального защитника «Наполи» Кима Мин Джэ, но рассматривает и другие варианты.

26-летний южнокореец остаётся приоритетной опцией для «красных дьяволов» на позицию в центре обороны. По информации TC, если приобрести Мин Джэ не удастся, «Юнайтед» начнёт работу над подписанием Юррьена Тимбера из «Аякса» – интерес к нему проявлялся ещё в прошлом году. В шорт-листе английского гранда также фигурируют Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Факундо Медина («Ланс») и Марк Гехи («Кристал Пэлас»).

Напомним, что трансфер Кима Мин Джэ может обойтись «Манчестер Юнайтед» в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Жан-Клер Тодибо Марк Гехи Юррьен Тимбер Факундо Медина Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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