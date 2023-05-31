Далот высказался о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед»

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот прокомментировал договорённость с клубом о новом контракте.

24-летний португалец подписал обновлённое соглашение с «красными дьяволами», рассчитанное до 2028 года, о чём клуб официально сообщил в среду.

«Играть за «Юнайтед» одна из величайших почестей, которые может получить футболист. За эти годы я пережил много потрясающих моментов, здесь я стал гораздо лучше. Моя страсть к этому невероятному клубу лишь растёт со временем», – высказался Далот в интервью официальному каналу «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Диогу Далот защищает цвета английского гранда с 2018 года.