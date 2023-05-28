«Манчестер Юнайтед» пропустил первым, но переборол «Фулхэм» и завершил сезон на третьем месте

«Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч 38-го тура АПЛ состоялся 28 мая на легендарном стадионе «Олд Траффорд».

В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» решил свои задачи в АПЛ – обеспечил себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон. Но Эрик тен Хаг отдыха никому не предоставил, видимо, решив сохранить третье место для более красочного завершения сезона. В опорной зоне вышли бразильцы Каземиро и Фред, атакующую группу составили Бруну Фернандеш, молодой Гарначо, Джедон Санчо и Маркус Рэшфорд.

На старте матча команды обменялись опасными моментами со стандартов. Диоп выиграл верх после подачи, скинул на Митровича, Александар же пробил в касание, направив мяч чуть выше перекладины. Следом Митрович решил помочь обороне, устремившись за Каземиро. С нарушением правил он отобрал мяч в паре метров от штрафной площади. А Рэшфорд с этого стандарта пробил прекрасно, заставив Лено прыгнуть к «девятке». Вратарь справился.

Зато Давид Де Хеа вскоре не совладал с ударом Кенни Тете. Крайний защитники «Фулхэма» прибежал к ближней штанге на угловом ударе и чётким кивком замкнул кросс Виллиана – 0:1. Прошло всего пять минут и обязан был удваивать преимущество в счёте Митрович, но у него совсем ничего не клеилось. Каземиро откровенно скосил Кэрни, заработав пенальти для «Фулхэма», но сербский форвард не переиграл Де Хеа слабым ударом с 11 метров.

Сейв испанца вдохновил «МЮ», и «дьяволы» ринулись в атаку. Гарначо дважды стрелял из пределов штрафной площади, сначала просто не попал, а со второй попытки сотряс перекладину. Но «дьяволы» всё же сравняли счёт до перерыва. Фред пошёл в обводку в штрафной площади, мяч потерял, но через рикошет тот достался Санчо. Да так удобно достался, что Джедону осталось пробить в опустевший створ – 1:1.

Во втором голе «Манчестер Юнайтед» тоже поучаствовал Фред, но на сей раз он оформил ассист, да какой. Метров на 40 пошла шикарная разрезающая передача от бразильца, Бруну Фернандеш выскочил на рандеву с Лено, завершив эпизод техничным «черпачком» - 2:1. В концовке игра знатно потускнела, видимо, сильно обе команды вложился в первый час игры, но Рэшфорд всё-таки мог забивать третий гол своей команды.

Маркус вырвался на оперативный простор у края штрафной площади, первым ударом пальнул в защитника, но отскок вывел его на ещё более выгодную позицию. Теперь уже Рэшфорд пробил во вратаря. Но «МЮ» всё равно победил «Фулхэм», завершив сезон на третьем месте. Впереди ещё финал Кубка Англии, в котором предстоит сыграть против соседей из «Сити».