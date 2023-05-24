Владелец «Фулхэма» подтвердил, что Марку Силва останется на посту тренера команды

Владелец «Фулхэма» Тони Хан дал понять, что главный тренер команды Марку Силва останется на своём посту в следующем сезоне. Напомним, португальцу понадобилось всего два сезона для того, чтобы сперва вывести команду в Английскую премьер-лигу, а затем с первой же попытки финишировать с ней в топ-10.

«Я очень позитивно настроен по поводу того, что Марку Силва останется у руля команды. Он счастлив в «Фулхэме», руководство тоже довольно его работой. Мы хотим продолжить сотрудничество на долгосрочной основе», – цитирует Хана журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее Марку Силву связывали с назначением в другой лондонский клуб – «Вест Хэм».