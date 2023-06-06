Де Хеа заинтересовал клуб из Саудовской Аравии

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может пополнить список звёзд, переехавших в Саудовскую Аравию.

32-летний испанец пока не продлил истекающий договор с «красными дьяволами», однако переговоры близки к успешному завершению. По информации 90min, ситуацию мог осложнить интерес к вратарю со стороны неназванного клуба из Саудовской Аравии. Впрочем, в настоящий момент де Хеа такой вариант рассматривать не намерен – он предпочитает продолжить выступления в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/23 Давид де Хеа принял участие в 58 поединках команды Эрика тен Хага, пропустив 61 гол.