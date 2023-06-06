Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа заинтересовал клуб из Саудовской Аравии

06 Июня 2023 • 22:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Фулхэм
окончен

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может пополнить список звёзд, переехавших в Саудовскую Аравию.

32-летний испанец пока не продлил истекающий договор с «красными дьяволами», однако переговоры близки к успешному завершению. По информации 90min, ситуацию мог осложнить интерес к вратарю со стороны неназванного клуба из Саудовской Аравии. Впрочем, в настоящий момент де Хеа такой вариант рассматривать не намерен – он предпочитает продолжить выступления в «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/23 Давид де Хеа принял участие в 58 поединках команды Эрика тен Хага, пропустив 61 гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июня
23:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с альтернативами Мин Джэ
22:56 · Англия. Премьер-лига
Заха получил грандиозное предложение от «Аль-Насра»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек может покинуть «Манчестер Юнайтед» слухи
22:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и Магуайр скоро проведут переговоры о прекращении сотрудничества
22:41 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа заинтересовал клуб из Саудовской Аравии
22:27 · Англия. Премьер-лига
Лингард попрощался с «Ноттингем Форест»
22:26 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» претендует на двух дорогостоящих испанцев слухи
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» запрашивает солидную сумму за Дина Хендерсона у «Ноттингем Форест»
21:50 · Англия. Премьер-лига
Заха не перейдёт в Саудовскую Аравию слухи
21:46 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько будет зарабатывать де Хеа после продления контракта с «Манчестер Юнайтед» слухи
21:36 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган вспомнил матч, после которого долго не мог прийти в себя
21:30 · Англия. Премьер-лига
Кейн дал согласие на переход в мадридский «Реал» слухи
21:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сохраняет интерес к Канселу, но есть одна проблема
21:02 · Англия. Премьер-лига
Перишич начал переговоры с новым клубом
20:50 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» продлит контракт с Салиба слухи
Все новости
Рекомендуем