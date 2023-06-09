«Манчестер Юнайтед» – ещё один претендент на форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Субботний финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», вероятно, станет последним матчем аргентинского форварда в «Интере». По сведениям 90min, к 25-летнему футболисту проявляют интерес не только «Челси» и мадридский «Реал», о чём уже сообщалось ранее, но и «Манчестер Юнайтед». В списке целей «красных дьяволов» также фигурируют Виктор Осимхен и Гарри Кейн, однако провернуть эти сделки, как ожидается, будет труднее, чем в случае со звездой «нерадзурри».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лаутаро Мартинеса в 80 млн евро.