«Манчестер Юнайтед» близок к достижению соглашения с голкипером Давидом де Хеа о новом контракте.

Несмотря на слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает замену де Хеа вратарем «Ювентуса» Войцехом Щесны, испанец, вероятно, продлит контракт.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Юнайтед» очень близок к достижению соглашения с де Хеа о новом контракте.

«В настоящий момент соглашение с де Хеа очень близко. Как мы знаем, «МЮ» хочет продлить контракт с де Хеа и подписать нового резервного вратаря. Именно такая идея. Для де Хеа речь идет о заключительных деталях», – заявил Романо.