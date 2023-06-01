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Де Хеа продлит контракт с «МЮ» слухи

01 Июня 2023 • 19:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Фулхэм
окончен

«Манчестер Юнайтед» близок к достижению соглашения с голкипером Давидом де Хеа о новом контракте.

Несмотря на слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает замену де Хеа вратарем «Ювентуса» Войцехом Щесны, испанец, вероятно, продлит контракт.

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Манчестер Юнайтед» очень близок к достижению соглашения с де Хеа о новом контракте.

«В настоящий момент соглашение с де Хеа очень близко. Как мы знаем, «МЮ» хочет продлить контракт с де Хеа и подписать нового резервного вратаря. Именно такая идея. Для де Хеа речь идет о заключительных деталях», – заявил Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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