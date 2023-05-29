Назван автор лучшего гола сезона в «Манчестер Юнайтед»

Антони официально признан автором лучшего гола сезона в «Манчестер Юнайтед» по версии болельщиков.

Ранее в этом месяце был представлен список из 10 лучших голов сезона, фанаты «дьяволов» должны были принять участие в опросе, чтобы определить победителя.

Четвертое место занял гол Маркуса Рэшфорда, забитый в матче против «Бёрнли». На третьей строчке расположился победный гол Алехандро Гарначо в матче против «Фулхэма». Гол Джедона Санчо в победном матче против «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» занял второе место.

Лучшим же голом по версии фанатов стал решающий мяч Антони в поединке против «Барселоны». Удар бразильца в нижний угол обеспечил победу со счетом 4:3 по сумме двух встреч.