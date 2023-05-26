Тен Хаг: «У меня есть хорошее предчувствие насчёт того, что Рэшфорд продлит контракт»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вновь высказался насчёт будущего Маркуса Рэшфорда. Вчера вечером в матче против «Челси» нападающий забил свой тридцатый гол в этом сезоне.

«У меня есть хорошее предчувствие насчёт того, что Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед», – сказал тен Хаг на пресс-конференции после победы над «Челси» 4:1 в Английской премьер-лиге.

Действующий контракт Рэшфорда с манкунианцами истекает летом 2024 года. «Красные дьяволы» хотят заключить с англичанином долгосрочную сделку. Если говорить только об Английской премьер-лиге, Маркус в этом сезоне настрелял 17 мячей.