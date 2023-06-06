«Манчестер Юнайтед» запрашивает солидную сумму за Дина Хендерсона у «Ноттингем Форест»

«Манчестер Юнайтед» намерен серьёзно заработать на продаже голкипера Дина Хендерсона.

26-летний игрок провёл завершившийся сезон в «Ноттингем Форест» на правах аренды, и «лесники» хотели бы оформить полноценный трансфер вратаря. По данным Times Sport, выкупить Хендерсона будет непросто, поскольку «Манчестер Юнайтед» запрашивает 30 млн фунтов стерлингов (около 35 млн евро) – руководство «Форест» считает такую сумму завышенной. Впрочем, переговоры ещё не завершены.

Контракт Дина Хендерсона с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2025 года. В минувшем розыгрыше Премьер-лиги он пропустил 31 гол, сыграв 18 матчей.