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Тен Хаг рассказал о будущем Гринвуда

29 Мая 2023 • 21:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Фулхэм
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем нападающего Мэйсона Гринвуда.

В феврале Гринвуд был оправдан судом по делу о попытке изнасилования своей девушки. В настоящее время его контракт с «дьяволами» приостановлен по инициативе клуба, который решил провести собственное внутреннее расследование.

«Он уже показал в прошлом, что способен забивать голы. Но не я буду решать, вернется ли он на поле в футболке «Манчестер Юнайтед», – заявил тен Хаг журналисту Генри Винтеру.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Нападающий провел за «красных» 130 матчей, в которых забил 36 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Мэйсон Гринвуд
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