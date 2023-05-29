Тен Хаг рассказал о будущем Гринвуда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем нападающего Мэйсона Гринвуда.

В феврале Гринвуд был оправдан судом по делу о попытке изнасилования своей девушки. В настоящее время его контракт с «дьяволами» приостановлен по инициативе клуба, который решил провести собственное внутреннее расследование.

«Он уже показал в прошлом, что способен забивать голы. Но не я буду решать, вернется ли он на поле в футболке «Манчестер Юнайтед», – заявил тен Хаг журналисту Генри Винтеру.

Гринвуд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Нападающий провел за «красных» 130 матчей, в которых забил 36 голов.