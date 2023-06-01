Варан рассказал, как изменилась его игра

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мыслями о своём развитии.

30-летний француз выступает за «красных дьяволов» на протяжении двух лет. Ранее он защищал цвета мадридского «Реала».

«Играю ли я сейчас лучше, чем когда-либо? Думаю, сейчас я гораздо лучше понимаю игру и чаще предугадываю действия соперников. Я стал меньше бегать, потому что чаще нахожусь в правильной позиции. Мне реже приходится вступать в отбор, так как я лучше выбираю позицию, и именно это, на мой взгляд, является одной из моих сильных сторон», – передаёт издание Telegraph высказывания Варана.