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Марку Силва: «Поражение не заслужили»

29 Мая 2023 • 04:59 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Фулхэм
окончен

«Фулхэм» закончил сезон на минорной ноте - команда проиграла «Манчестер Юнайтед» и заняла в итоге десятое место в чемпионате. Но наставник клуба, португальский специалист Марку Силва, считает, что его команда не заслуживала поражение. Однако он при этом доволен тем, как прошел сезон в целом.

- Мы не заслуживали поражение. После незабитого пенальти игра полностью изменилась, мы должны были иначе повести себя после такой неудачи. Но если говорит о сезоне, то нас считали первыми претендентами на вылет, но вместо этого мы десятые. Мы не пытались кому-то что-то доказать, а просто сыграли за себя, за клуб и за фанов, - цитирует слова Силвы BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марку Силва
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