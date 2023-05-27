Ривалдо: «Неймар должен перейти в «Манчестер Юнайтед»

Знаменитый бразильский экс-футболист Ривалдо хочет видеть Неймара в «Манчестер Юнайтед».

31-летний нападающий, как неоднократно сообщалось, может покинуть «ПСЖ» в предстоящее трансферное окно. Главными претендентами на него считаются гранды Английской премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» обретает стабильность при тен Хаге, уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. Неймар, несомненно, принесёт много пользы, если в клубе готовы принять суперзвезду.

Переход в легендарный клуб, играющий в лучшей лиге мира, был бы отличным шагом для Неймара. Ему нужен новый вызов. Я не одобрял его переход в «ПСЖ» в 2017 году, но сейчас я полностью поддерживаю идею с трансфером в «Манчестер Юнайтед», – цитирует UtdDistrict Ривалдо.