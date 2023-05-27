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Ривалдо: «Неймар должен перейти в «Манчестер Юнайтед»

27 Мая 2023 • 03:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
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28.05 18:30

Знаменитый бразильский экс-футболист Ривалдо хочет видеть Неймара в «Манчестер Юнайтед».

31-летний нападающий, как неоднократно сообщалось, может покинуть «ПСЖ» в предстоящее трансферное окно. Главными претендентами на него считаются гранды Английской премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» обретает стабильность при тен Хаге, уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов. Неймар, несомненно, принесёт много пользы, если в клубе готовы принять суперзвезду.

Переход в легендарный клуб, играющий в лучшей лиге мира, был бы отличным шагом для Неймара. Ему нужен новый вызов. Я не одобрял его переход в «ПСЖ» в 2017 году, но сейчас я полностью поддерживаю идею с трансфером в «Манчестер Юнайтед», – цитирует UtdDistrict Ривалдо.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривалдо Манчестер Юнайтед ПСЖ Неймар
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