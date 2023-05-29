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Тен Хаг ответил на вопрос о будущем де Хеа

29 Мая 2023 • 02:00 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Фулхэм
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о дальнейшем пребывании в клубе голкипера Давида де Хеа.

Испанец завершил сезон с «Золотой перчаткой» – наградой вратарю с наибольшим количеством «сухих» матчей в Премьер-лиге (17). Действующий контракт де Хеа с «красными дьяволами» истекает уже в следующем месяце, поэтому вопрос его будущего остаётся актуальным.

По словам тен Хага, клуб работает над продлением договора: «Хочу ли я, чтобы Давид остался? Определённо. Он хочет остаться, клуб хочет его сохранить, мы найдём компромисс», – заявил в интервью BBC нидерландский специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Эрик тен Хаг
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