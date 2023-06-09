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«Челси» и «Реал» сразятся за Лаутаро Мартинеса

09 Июня 2023 • 13:17 Комментировать (1)

Лондонский «Челси» столкнулся с конкуренцией со стороны мадридского «Реала» в борьбе за нападающего миланского «Интера» Лаутаро Мартинеса. По информации от The Times, «королевский клуб» тоже положил глаз на аргентинского форварда.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Челси» Маурисио Почеттино хочет видеть Мартинеса новым нападающим «Челси». Тем не менее, «синим» предстоит побороться за игрока с мадридским «Реалом», который тоже находится в поисках форварда.

Лаутаро закончил розыгрыш Серии А с 21 голом. Ровно столько же нападающий забил в прошлом сезоне чемпионата. Ранее Мартинес не выражал желание покидать «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Челси Лаутаро Мартинес трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Sergey999
09 Июня 2023 в 13:51
Нах он нужен...
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