Агбонлахор – о Неймаре в «Манчестер Юнайтед»: «Зачем им ещё одно большое эго после того, как разобрались с Роналду?»

Известный в прошлом футболист Габриэль Агбонлахор поделился мыслями о возможном трансфере Неймара в «Манчестер Юнайтед».

«Когда тен Хаг пришёл в «Манчестер Юнайтед», у него была проблема – Криштиану Роналду. Все знают, насколько хорош Роналду, но иногда его эго было проблемой. Так зачем им ещё одно большое эго в раздевалке после того, как ты во время разобрался? Зачем вас приводить проблему?» - вопрошает Агбонлахор, чьи слова приводит talkSPORT.

Кроме того, Агбонлахор отметил, что трансфер Неймара будет неразумным с финансовой точки зрения, ведь бразилец затребует солидный контракт.

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