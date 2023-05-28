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Эриксен: «Один раз я пробил штрафной вместо Роналду, он был очень недоволен»

28 Мая 2023 • 16:38 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Фулхэм
1 1.57 X 4.50 2 5.80
Через 1 ч. 16 мин.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался об исполнителях штрафных ударов в команде.

«На данный момент у нас несколько исполнителей. Помню, один раз я пробил штрафной вместо Криштиану Роналду, он был очень недоволен моим решением. Сейчас есть три футболиста, которые бьют штрафные, но при необходимости каждый получает шанс», — заявил Эриксен на канале MUTV.

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел 42 матча во всех турнирах, в которых стал автором двух голов и записал на свой счет десять ассистов.

После 37 туров «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в АПЛ, набрав 72 очка. Сегодня, 28 мая, в заключительном туре «красные дьяволы» примут «Фулхэм». Начало встречи — в 18:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен Аль-Наср
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ФУЛХЭМ
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Мая 2023 в 17:05
Всё знают, что нырялду chмо..
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