Эриксен: «Один раз я пробил штрафной вместо Роналду, он был очень недоволен»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался об исполнителях штрафных ударов в команде.

«На данный момент у нас несколько исполнителей. Помню, один раз я пробил штрафной вместо Криштиану Роналду, он был очень недоволен моим решением. Сейчас есть три футболиста, которые бьют штрафные, но при необходимости каждый получает шанс», — заявил Эриксен на канале MUTV.

В текущем сезоне 31-летний хавбек провел 42 матча во всех турнирах, в которых стал автором двух голов и записал на свой счет десять ассистов.

После 37 туров «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в АПЛ, набрав 72 очка. Сегодня, 28 мая, в заключительном туре «красные дьяволы» примут «Фулхэм». Начало встречи — в 18:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.