Тен Хаг оценил ситуацию с Магуайром

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал свои мысли о положении Гарри Магуайра в команде.

«Никто не был бы доволен такой ситуацией. Он всегда тренируется на высоком уровне, с полной отдачей. Он хорошо справляется со своим положением и является важной фигурой в команде как капитан», – заявил тен Хаг в интервью журналисту Генри Винтеру.

Однако, будущее Магуайра остается под вопросом. Тен Хаг отметил, что он рад, что защитник в его команде и что он хорошо выполнял свою работу, когда это было нужно.

Тренер подчеркнул, что конкуренция с Рафаэлем Вараном, у которого имеется колоссальный опыт и четыре победы в Лиге чемпионов, делает ситуацию для защитника сборной Англии сложной.