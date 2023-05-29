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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг оценил ситуацию с Магуайром

29 Мая 2023 • 21:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Фулхэм
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал свои мысли о положении Гарри Магуайра в команде.

«Никто не был бы доволен такой ситуацией. Он всегда тренируется на высоком уровне, с полной отдачей. Он хорошо справляется со своим положением и является важной фигурой в команде как капитан», – заявил тен Хаг в интервью журналисту Генри Винтеру.

Однако, будущее Магуайра остается под вопросом. Тен Хаг отметил, что он рад, что защитник в его команде и что он хорошо выполнял свою работу, когда это было нужно.

Тренер подчеркнул, что конкуренция с Рафаэлем Вараном, у которого имеется колоссальный опыт и четыре победы в Лиге чемпионов, делает ситуацию для защитника сборной Англии сложной.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Эрик тен Хаг
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