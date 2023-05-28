Полузащитник «Фулхэма» Палинья – лучший игрок АПЛ по количеству отборов

Португальский полузащитник «Фулхэма» Жоау Палинья стал лучшим игроком завершившегося сезона Английской премьер-лиги по числу успешных отборов. Их у него набралось аж 148, сообщает Opta Sports.

Второе место рейтинга – у Мойсеса Кайседо из «Брайтона», который сильно отстал от лидера рейтинга. У эквадорца всего 100 успешных отборов.

На третьем месте Идрисса Гуэйе из «Эвертона» – 97 отборов за сезон, на четвёртом – полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро - 88. Завершают рейтинг Тайлер Адамс из «Лидса» и Тимоти Кастань из «Лестера» - игроки двух вылетевших команд набрали по 87 отборов каждый.

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