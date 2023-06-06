Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа вот-вот поставит подпись под новым контрактом с клубом.

Действующее соглашение испанца истекает в конце месяца. Ранее рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заявлял, что в продолжении сотрудничества заинтересованы обе стороны. По информации TimesSport, зарплата 32-летнего футболиста по условиям нового договора составит порядка 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю (около 435 тысяч евро). Сделка ещё не заключена, но в скором времени всё должно быть согласовано.

Давид де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В завершившемся сезоне он пропустил 61 гол в 58 встречах.