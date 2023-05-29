Магуайр: «Шаг в правильном направлении»

«Шагом в правильном направлении» назвал победу «Манчестер Юнайтед» в последнем туре английского чемпионата над «Фулхэмом». По его словам, третье место в чемпионате после шестой строчки в прошлом году определенно является шагом вперед.

- Было важно закончить сезон победой в домашнем матче, нам повезло сыграть последнюю игру дома, со своими фанатами. Атмосфера была соответствующей. Третье место по итогам чемпионата - это, определенно, шаг вперед. Шаг в том направлении, в котором мы хотим идти. Хотя работы впереди еще немало. Приятно, что команда прогрессирует, - цитирует слова Магуайра BBC Sport.