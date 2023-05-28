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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру с «Фулхэмом»

28 Мая 2023 • 17:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Фулхэм
1 1.52 X 5.00 2 6.00
1-й тайм

В последнем туре Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Фулхэм». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Далот, Магуайр, Линделоф, Маласиа, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо, Гарначо, Рэшфорд.

«Манчестер Юнайтед» уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Красные дьяволы» финишируют в АПЛ третьими или четвёртыми. Команда тен Хага опустится на четвёртую позицию, если не выиграет у «Фулхэма», а «Ньюкасл» обыграет «Челси».

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» можно будет в текстовой трансляции.   

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Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ФУЛХЭМ
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