Рэшфорд – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру с «Фулхэмом»

В последнем туре Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Фулхэм». Наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Де Хеа, Далот, Магуайр, Линделоф, Маласиа, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Санчо, Гарначо, Рэшфорд.

«Манчестер Юнайтед» уже обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. «Красные дьяволы» финишируют в АПЛ третьими или четвёртыми. Команда тен Хага опустится на четвёртую позицию, если не выиграет у «Фулхэма», а «Ньюкасл» обыграет «Челси».

Следить за матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэмом» можно будет в текстовой трансляции.