«Манчестер Юнайтед» и Магуайр скоро проведут переговоры о прекращении сотрудничества

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр в скором времени может покинуть клуб.

Капитан «красных дьяволов» не входит в планы наставника Эрика тен Хага на новый сезон, и руководство клуба готово расстаться с игроком. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, уже на следующей неделе стороны проведут встречу, на которой обсудят прекращение сотрудничества. В переговорах будет участвовать тен Хаг. Сам 30-летний футболист тоже считает уход оптимальным решением.

Контракт Гарри Магуайра рассчитан до 2025 года, а его стоимость, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро.