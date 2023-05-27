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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Объективно по всем показателям мы сегодня мы уступаем «Ахмату»

27 Мая 2023 • 09:15 Комментировать
Химки
0:3
Урал
окончен

В субботу «Химки» проведут последний домашний матч в этом сезоне Премьер-лиги. Команда Андрея Талалаева завершает выступления в элитном дивизионе перед трансфером в Первую лигу. Соперником будет ведущий борьбу за выживание «Урал».

В прошлом туре «Химки» проиграли «Ахмату», пропустив три гола, и это поражение наставник подмосковной команды назвал закономерным.

«Объективно по всем показателям мы сегодня мы уступаем «Ахмату». Обидно, что не смогли на запредельном желании, на стремлении, совершить невозможное», - цитируют Талалаева «Вести Подмосковья».

Напомним, что «Химки» идут на предпоследнем месте РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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