Юшин: «У нас не было этого камня, мы вышли и уверенно сделали свою работу»

Лучший футболист матча «Химки» - «Урал» (0:3) Александр Юшин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы так понемножку ждали хет-трика. Что произошло в той ситуации, почему не удалось забить третий мяч?

- В той ситуации слишком высоко мяч поднял. Если пониже пробить, может быть, в дальний бы попал. Я бил в угол и мысленно видел мяч в воротах, поэтому, может быть, это помешало. Высоко поднял мяч.

- В целом игра, такое впечатление, прошла по идеальному для вас сценарию.

- Да нет, легких игр не бывает все равно. Но мы больше владели мячом, имели больше моментов. Могли больше забить, вы сами видели всё, но, к сожалению, не всё реализовали. Жалко.

- Сейчас всё, камень упал после этой победы? Или есть некоторые опасения за то, как сыграют соперники стыковой зоны?

- Слушайте, я считаю, что у нас и не было этого камня. Мы вышли и уверенно сделали свою работу, поэтому выиграли 3:0. Не легкая была игра. Но все-таки я не считаю, что у нас был какой-то камень.

- Команда не переживала за оставшиеся матчи?

- Может быть, оно было где-то в глубине, но мы старались об этом не думать. Ребята все молодцы, зарядились, вышли и победили.