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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «РПЛ в нынешних условиях нужно расширять»

22 Мая 2023 • 22:39 Комментировать
Химки
...
Урал
27.05 14:00

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что в период отсутствия еврокубков Российской премьер-лиге необходимо расширение.

«Хорошо, что в РПЛ стало на одну команду из близлежащего округа к Москве меньше (после вылета «Химок» - Ред.). Будут «Балтика» и «Рубин», это очень интересно. «Енисей» тоже может выйти РПЛ, самобытная команда», - рассказал Червиченко «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам завершающегося сезона в РПЛ из Первой лиги официально вышли «Балтика» и «Рубин», а вылетели в Первую лигу из РПЛ «Торпедо» (Москва) и «Химки».

«В целом думаю, РПЛ надо в текущих условиях расширить – пара новых команд бы не помешали», - добавил Червиченко.

«Химки» вслед за «Торпедо» официально покинули РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Червиченко РПЛ
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