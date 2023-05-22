Ринат Билялетдинов – о вылете «Химок»: «Теперь руководство начнёт изменения в клубе»

Тренер молодёжного состава «Химок» Ринат Билялетдинов высказался по поводу официального вылета подмосковной команды из РПЛ.

Напомним, что подопечные Андрея Талалаева не смогут отыграть отставание за два оставшихся тура Премьер-лиги, так как уступают идущему на 14-м месте «Пари НН» теперь восемь очков. Сегодня вечером нижегородцы разгромили дома «Сочи», 4:0.

«Полагаю, теперь руководство начнёт проводить перестановки и изменения в клубе, они затронут и кадровый состав команды. Поставят задачу вернуться в течение следующего сезона», - рассказал Билялетдинов-старший Sport24, добавив, что ему очень грустно от того, что всё так сложилось.

«Химки» выступали в Премьер-лиге на протяжении трёх последних сезонов. Лучший результат клуба с момента возвращения в элиту в 2020 году – восьмое место в сезоне-2020/21.

«Химки» вслед за «Торпедо» официально покинули РПЛ