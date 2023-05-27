Егорычев рассказал, что помогло ему сделать хет-трик из ассистов

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев поделился эмоциями после крупной победы над «Химками» (3:0) в 29-м туре чемпионата России. Стоит отметить, что в этой встрече 30-летний хавбек записал на свой счет три голевые передачи.

«Ассистентского хет-трика в РПЛ у меня еще не было. Приятно! Меня сегодня поставили в центр, я был ближе к атаке. Это помогло сегодня, а Юшин и Мишкич здорово сыграли, забили», — приводит слова Егорычева «Чемпионат».

В текущем сезоне футболист принял участие в 31 матче с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет шесть результативных передач.