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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» вслед за «Торпедо» официально покинули РПЛ официально

22 Мая 2023 • 20:57 Комментировать
Химки
...
Урал
27.05 14:00

Подмосковные «Химки» сегодня вечером официально стали вторыми главными неудачниками текущего сезона РПЛ. После поражения «Сочи» от «Пари НН» (0:4) у клуба из Подмосковья не осталось математических шансов на то, чтобы спастись от понижения в Первую лигу.

Отставание занимающих 15-е место химчан от нижегородцев теперь составляет восемь баллов – такой разрыв команде Андрея Талалаева не отыграть за два оставшихся тура при всём желании. Выступали «Химки» в РПЛ на протяжении последних трёх сезонов.

Напомним, что неделей ранее элиту российского футбола покинуло столичное «Торпедо». «Автозаводцы» проиграли ЦСКА (0:3) и лишились шансов на спасение за три тура до конца.

Таким образом, за два тура до финала сезона РПЛ мы знаем уже как минимум двоих новичков лиги и двоих её неудачников. Пополнят элиту российского футбола в следующем сезоне, напомним, «Балтика» и «Рубин».

Отметим, что впереди нас ждут ещё стыковые матчи – по их результатам количество команд как первой, так и второй группы может пополниться.

Ноль ударов в створ, удаление и четыре пропущенных мяча: «Сочи» жестоко разгромлен в Нижнем Новгороде

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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ХИМКИ УРАЛ
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