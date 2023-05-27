«Химки» – на первом месте в сезоне РПЛ по числу разгромных поражений

В субботу днём подмосковные «Химки» и екатеринбургский «Урал» открывали 29-й тур РПЛ. Встреча завершилась разгромной победой уральских гостей над уже вылетевшими в Первую лигу химчанами – 3:0.

Как оказалось, сегодняшний разгром стал для «Химок» уже девятым в текущем сезоне Премьер-лиги. Больше ни у кого из команд РПЛ нет. Также это третье разгромное поражение «Химок» после того, как в апреле клуб возглавил известный российский тренер Андрей Талалаев.

Напомним, что благодаря победе на выезде «Урал» набрал 33 очка и укрепился на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ, «Химки» по-прежнему на 15-й строчке с 18 баллами.

В 30-м туре Премьер-лиги подмосковный клуб сыграет на выезде против «Пари НН», возглавляемого их бывшим наставником Сергеем Юраном.