Егорычев – первый за 10 лет игрок «Урала», сделавший три ассиста за матч РПЛ

В субботу днём в рамках 29 тура РПЛ екатеринбургский «Урал» гостит у подмосковных «Химок». К концу второго тайма матча уральцы громят хозяев со счётом 3:0, три голевые передачи в составе гостей сделал Андрей Егорычев.

Как сообщает Opta Sports, Егорычев стал первым игроком «Урала» за 10 лет, которому удалось сделать три ассиста в одном матче РПЛ. «Шмели», напомним, вернулись в элитный российский футбольный дивизион 10 лет назад - перед сезоном-2013/14.

Отметим, что в текущем сезоне РПЛ три ассиста за матч удавалось оформить только форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе – в гостевом матче против «Оренбурга» (4:1).

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