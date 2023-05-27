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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Егорычев и Юшин соорудили второй подряд гол в ворота «Химок»

27 Мая 2023 • 14:45 Комментировать
Химки
0:2
Урал
2-й тайм

Судьба матча 29-го тура Премьер-лиги «Химки» - «Урал» предрешена в конце первого тайма. На 40-й минуте Александр Юшин оформил дубль в ворота противника и сделал счет 2:0. Второе взятие ворот произошло благодаря дриблингу Андрея Егорычева, который здорово просочился сквозь оборону подмосковных соперников и выдал голевой пас на партнера. Юшину же осталось не промахнуться примерно метров с четырех.

На табло горят цифры 0 и 2. Для «Химок» этот поединок не имеет турнирного значения, а вот «Урал» окончательно решает вопрос с сохранением прописки в РПЛ. Самый подробный онлайн - на LiveResult.ru.

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Химки Урал
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ХИМКИ УРАЛ
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