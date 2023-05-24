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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов назвал причины вылета «Химок»

24 Мая 2023 • 22:25 Комментировать
Химки
...
Урал
27.05 14:00

Подмосковные «Химки» в начале рабочей недели официально вылетели в Первую лигу. Российский футбольный тренер Александр Тарханов порассуждал о причинах вылета подмосковной команды.

«Что‑то неправильно сделали руководители, неправильных игроков взяли. Много убрали, много взяли. Постоянные интриги, смена главных тренеров. Всё это и сказалось на игре», - заявил Тарханов «Матч ТВ».

Как пояснил специалист, меньшим, что повлияло на вылет, стал приход Андрея Талалаева в команду в прошедшем апреле. А всеобщие проблемы подмосковного клуба начались тогда, когда из него уволили Сергея Юрана. Скандальное увольнение специалиста, напомним, произошло прошлым летом.

В двух оставшихся турах РПЛ «Химки» сыграют дома с «Уралом» и в гостях с «Пари НН».

Гулиев: «Приход Талалаева пошёл «Химкам» на пользу»

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Александр Тарханов Андрей Талалаев
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ХИМКИ УРАЛ
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