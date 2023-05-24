Тарханов назвал причины вылета «Химок»

Подмосковные «Химки» в начале рабочей недели официально вылетели в Первую лигу. Российский футбольный тренер Александр Тарханов порассуждал о причинах вылета подмосковной команды.

«Что‑то неправильно сделали руководители, неправильных игроков взяли. Много убрали, много взяли. Постоянные интриги, смена главных тренеров. Всё это и сказалось на игре», - заявил Тарханов «Матч ТВ».

Как пояснил специалист, меньшим, что повлияло на вылет, стал приход Андрея Талалаева в команду в прошедшем апреле. А всеобщие проблемы подмосковного клуба начались тогда, когда из него уволили Сергея Юрана. Скандальное увольнение специалиста, напомним, произошло прошлым летом.

В двух оставшихся турах РПЛ «Химки» сыграют дома с «Уралом» и в гостях с «Пари НН».

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