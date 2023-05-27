Талалаев описал цели на матч с «Уралом» цитатой из «Пятого элемента»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Во главе угла сегодня стоит результат матча или какие-то ваши идеи на будущее? Вы будете уже что-то настраивать наперед?

- Два в одном. Важно, как в «Пятом элементе», помните? «За честь». Не хотелось бы так, как в одном матче было с одной южной командой. У нас стоит много задач. Нам нужно попробовать другую схему, нужно определиться по иностранцам, у нас 10 человек на контракте, а в Первой лиге можно только четыре. Поэтому у каждого из них есть свои задачи, а у тренерского штаба свои. Попробовать некоторые сочетания, игровые, новые. Как видите, сегодня у нас нет трех центральных защитников сразу. Попробуем, кто более быстро адаптируется. Плюс несколько фамилий игроков, наверное, вам мало знакомых, появились в составе. Если будет возможность, тоже дадим молодежи почувствовать порох Премьер-лиги.

- Иностранцев 10, но Мирзов с российским гражданством, но его в запасе даже нет. Почему?

- Все просто, не надо даже ничего придумывать, у него недомогание, вся семья заболела, вирус очень серьезный. У него, в принципе, контракт до конца этого месяца, и поэтому не стали рисковать. Следующая игра в «Нижнем», его тоже не будет, потому что надо было переподписывать контракт, регистрировать, много всего. Мы посидели, поговорили. Резиуан взрослый серьезный футболист. Я думаю, что он еще, как мы вместе решили, еще 5-7 лет будет украшением в Премьер-лиге, в какой-то из команд.