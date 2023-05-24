Гулиев — об оставшихся матчах «Химок»: «Нельзя опускать руки и ничего не делать»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о мотивации подмосковной команды на оставшиеся матчи сезона.

Напомним, что после 28 туров текущего розыгрыша РПЛ «красно-чёрные» лишились даже математических шансов сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола. Сейчас «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице, отставая от 14-й строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах, на восемь очков.

«Сейчас с каким бы счётом ни выиграли — ничего не изменишь. Надо оставаться профессионалами, отрабатывать по полной. Нельзя опускать руки и ничего не делать», — приводит слова Гулиева «Матч ТВ».

Свой ближайший матч «Химки» проведут 27 мая против «Урала». Начало — в 14:00 по московскому времени.