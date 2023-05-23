Долгов не исключает, что покинет «Химки» по окончании сезона

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов пока не знает, в какую сторону повернётся его дальнейшая карьера. Но как минимум два матча в составе химчан молодой нападающий точно доиграет.

«Пока не знаю, надо доиграть два оставшихся матча и смотреть по обстановке. В конце сезона рассмотрим с агентом и руководством клуба все варианты», - цитирует Долгова Metaratings.

Долгову 24 года, в текущем сезоне нападающий отметился четырьмя забитыми мячами и пятью ассистами за «Химки» в 29 официальных матчах в РПЛ и Кубке России.

Ранее Долгов рассказал, что изменил Андрей Талалаев в команде после того, как был назначен на пост главного тренера основного состава «Химок» в минувшем апреле.

Напомним, вчера подмосковные «Химки» официально вылетели из РПЛ в Первую лигу.