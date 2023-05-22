Экс-тренер «Химок» назвал условие для возвращения клуба в РПЛ

Сегодня подмосковные «Химки» официально распрощались с Российской премьер-лигой как минимум на один год. А причина проста – их главный конкурент в борьбе за выживание в виде нижегородского «Пари НН» безжалостно разгромил дома «Сочи» Дмитрия Хохлова – 4:0. После финального свистка у химчан попросту не осталось математических шансов на спасение.

Бывший тренер «Химок» Михаил Лихачёв поделился условием для того, чтобы подмосковная команда вернулась в элиту российского футбола к сезону-2024/25.

«Что должно произойти, чтобы они вернулись? Чтобы поверили в одного тренера, выработали понятную всему футбольному сообществу стратегию. В этом сезоне таковой мы не увидели», - цитирует Лихачёва «Матч-Премьер».

После 28 тура РПЛ «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице с 18 очками.

«Химки» вслед за «Торпедо» официально покинули РПЛ