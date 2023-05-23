Ринат Билялетдинов назвал задачу «Химок» в Первой лиге

Вчера вечером мы узнали второго главного неудачника текущего сезона РПЛ – им стали подмосковные «Химки», вылетевшие в Первую лигу вслед за «Торпедо».

Главный тренер молодёжного состава «Химок» Ринат Билялетдинов поделился своим видением главной задачи подмосковного клуба, теперь уже клуба Первой лиги.

«Вылет из Премьер-лиги – уже факт свершившийся, теперь это надо переварить и строить дальнейшие перспективы. Этим будет заниматься руководство, а наш приоритет— возвращение в РПЛ за один сезон», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

«Химки» пробыли в элите футбола России три сезона, лучший результат команда показала в сезоне-2020/21, когда химчанам удалось занять восьмое место в турнирной таблице.

«Химки» вслед за «Торпедо» официально покинули РПЛ