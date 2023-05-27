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«Урал» уже громит «Химки», у Егорычева ассистентский хет-трик

27 Мая 2023 • 15:25 Комментировать
Химки
0:3
Урал
окончен

В самом разгаре второй тайм матча 29-го тура Премьер-лиги, в котором «Химки» принимают «Урал». Гости выиграли первую часть поединка благодаря дублю Александра Юшина, а после перерыва в воротах вылетающей в низший дивизион подмосковной команды влетел и третий мяч. И снова Андрей Егорычев выдал голевой пас (уже третий), и Даниэль Мишкич с близкой дистанции вколотил мяч в ближний угол ворот «Химок».

Счет стал 3:0 в пользу команды Виктора Ганчаренко. В случае победы она оторвется на шесть очков от зоны стыков. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Урал Андрей Егорычев
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